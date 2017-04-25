رمضان 2017: هيفاء وهبي بدور عسلية في الحرباية

عسلية هو اسم الشخصية التي تجسّدها الفنانة هيفاء وهبي في مسلسل الحرباية، حيث تدور أحداث المسلسل حول عسلية التي تعيش مع شقيقتها والتي تجبرها على العمل في خدمة المنازل، وتقع عسلية بحب شخص، ولكن جمالها الساحر يجعل أحد البلطجية يقع في حبّها، كما ويقع شخص ثري آخر بحبها، وتتوالى أحداث المسلسل، فما الذي سيحدث لها؟



هيفاء وهبي

وفي الحلقة الأولى من المسلسل نرى عسلية تتعرض لضغوط من قبل شقيقتها الكبرى ما يدفعها للهروب إلى مدينة الاسكندرية بعد زواجها مرغمة وتتعرّض عسلية لكثير من المشكلات بعد سفرها إلى الاسكندرية وتقوم بتغيير اسمها إلى زينب لتبدأ حياة جديدة. المسلسل من بطولة: هيفاء وهبي، منذر رياحنة، دينا، خالد كمال، رحاب الجمل، مريم سعيد صالح، نجلاء بدر، أحمد صيام وغيرهم.

