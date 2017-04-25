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مسلسلات 2016 مشاهدة مباشرة رمضان 2017: يوسف الشريف مرعب في كفر دلهاب

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رمضان 2017: يوسف الشريف مرعب
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رمضان 2017: يوسف الشريف مرعب في كفر دلهاب

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 16:47:20 A A

كفر دلهاب هو اسم المسلسل الجديد الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف ليشارك ضمن السباق الرمضاني من العام الحالي 2017، وتدور أحداث المسلسل في أحد العصور القديمة في كفر يقع في بلدة مسحورة وهو كفر دلهاب، والذي يقوم سكانه بالسحر وأعمال الشعوذة.


ملصق المسلسل

أما أحداث الحلقة الاولى فتدور داخل مكان يدعى كفر دلهاب، الذي يصبح من أكثر الاماكن المرعبة بسبب فتاة تمّ قتلها فتبعث روحها لكي تنتقم من سكّان هذا الكفر. المسلسل من بطولة يوسف الشريف، روجينا، رانيا الخطيب، محمد حمدي، مي القاضي وغيرهم.

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