رمضان 2017: غادة عبد الرازق مضيفة طيران في أرض جو

مسلسل أرض جو هو اسم مسلسل الفنانة المصرية غادة عادل لموسم رمضان لهذا العام، إذ تقدّم فيه عبد الرازق دور مضيفة طيران، وتدور الأحداث بعد أن تقع لهذه المضيفة مشكلة فتقرر الانتقام، إلّا أنّها تتهم في جريمة اختطاف طائرة، فهل ستكون مظلومة وكانت هذه مكيدة دبّرت لها أم أنّها فعلًا قامت بهذا الفعل؟؟





ملصق المسلسل

أبطال مسلسل أرض جو هم: غادة عبد الرازق، أحمد العوضي، محمد كريم، بسام علي، يوسف عثمان، عبد الرحمن أبو زهرة، مها أبو عوف وغيرهم.

