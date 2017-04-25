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مسلسلات 2016 مشاهدة مباشرة رمضان 2017: غادة عبد الرازق مضيفة طيران في أرض جو

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رمضان 2017: غادة عبد الرازق مضيفة طيران
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رمضان 2017: غادة عبد الرازق مضيفة طيران في أرض جو

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 15:29:18 A A

مسلسل أرض جو هو اسم مسلسل الفنانة المصرية غادة عادل لموسم رمضان لهذا العام، إذ تقدّم فيه عبد الرازق دور مضيفة طيران، وتدور الأحداث بعد أن تقع لهذه المضيفة مشكلة فتقرر الانتقام، إلّا أنّها تتهم في جريمة اختطاف طائرة، فهل ستكون مظلومة وكانت هذه مكيدة دبّرت لها أم أنّها فعلًا قامت بهذا الفعل؟؟


ملصق المسلسل

أبطال مسلسل أرض جو هم: غادة عبد الرازق، أحمد العوضي، محمد كريم، بسام علي، يوسف عثمان، عبد الرحمن أبو زهرة، مها أبو عوف وغيرهم.
 

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