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مسلسلات 2016 مشاهدة مباشرة رمضان 2017: أوركيديا يجمع أهم النجوم السوريين

مسلسلات 2016

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رمضان 2017: أوركيديا يجمع أهم النجوم
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رمضان 2017: أوركيديا يجمع أهم النجوم السوريين

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 12:28:20 A A

أهم نجوم الدراما السورية يجتمعون في مسلسل بعنوان أوركيديا والذي سينافس بقوّة في السباق الرمضاني لهذا العام، حيث تدور أحداث مسلسل أوركيديا حول صراع مميت بين ثلاث ممالك هي مملكة أوركيديا ومملكة سمارا ومملكة أشوريا. المملكة الأولى سيكون حاكمها الامير عتبة (باسل خياط) وهو شاب بالعشرينيات يستولى على الحكم من أمراء آخرين، ويساعده لتولي الحكم ابن عمه ظافر ( معتصم النهار) والذي سيتزوج من شقيقة عتبة وهي تدعى رملة (ايميه الصياح) وهي فتاة عمرها 18 عامًا وتمتلك صوتًا عذبًا. أمّا المملكة الثانية هي مملكة سمارا وملكها هو ملك أنمار (جمال سليمان) وهو يحب شقيقة عتبة "رملة" وهو متزوج من الملكة الفارعة (يارا صبري) وهي تعتبر الزوجة الثانية من بعد الملكة بادية (واحة الراهب). والمملكة الثالثة وحاكمها هو الملك الجنابي (سامر المصري) وهو متزوج من امرأة في الأربعينات تدعى الخاتون (سلافة معمار).


النّجمان: خالد سليمان وباسل خياط

الحكاية ستصبح اكثر اثارة خصوصا ان نائب الملك الجنابي هو سيف العز (عابد فهد) وهو شخص شرير ومحنك وصاحب نظرة حادة ويكون مسيطر على مجموعة من المخبرين الذين يقومون بعمليات الاغتيال. في مملكة آشوريا ايضا قصة تزيد التشويق هو صاحب القلم براء الحكيم (سلوم حداد ) وابنه نامق (قيس الشيخ نجيب)، والذي سيكون بينهم وبين عتبة صراع كبير ومصيري.
 

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