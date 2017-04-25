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مسلسلات 2016 مشاهدة مباشرة رمضان 2017: خالد الصاوي يسلط الضوء على مرض الفوبيا

مسلسلات 2016

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رمضان 2017: فوبيا لخالد الصاوي
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رمضان 2017: خالد الصاوي يسلط الضوء على مرض الفوبيا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-27 10:16:18 A A

بعد نجاحه في مسلسل هي ودافنشي في العام الماضي عاد الفنان المصري خالد الصّاوي ليطرح مشكلة جديدة في مسلسله الجديد والذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2017، المسلسل بعنوان فوبيا، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حول مرض الفوبيا، حيث يسلط الضور على الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض وأهم المشاكل التي تواجههم في حياتهم بسبب مرض الفوبيا.


خالد الصاوي

هذا المسلسل من بطولة: خالد الصاوي، أيتن عامر، طارق عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، ميرهان حسين، عبد الحكيم قطيفان، مي القاضي وغيرهم.
 

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