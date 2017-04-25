تعيين هناء خطيب من طمرة أول قاضية شرعية في البلاد وأربعة قضاة عرب آخرين

النائب السعدي:

تم تعيين كل من القاضي اياد زحالقة لمحكمة الاستئناف والقاضية هناء خطيب من طمرة كأول قاضية شرعية في البلاد، والقاضي سالم الصانع من النقب والقاضي محمود عازم من الطيبة والقاضي ثروت مدلج من كفرقرع

النائب فريج:

تعيين قاضية شرعية جاء ثمرة تعاون تام بيننا وبين وزيرة القضاء وبالذات مع رئيس محكمة الإستئناف الشرعية، سماحة القاضي عبد الحكيم سمارة، الذي أكد مثلي بوجوب تعيين امرأة، قاضية شرعية

وصل الى موقع العرب بيان من مكتب النائب عيساوي فريج، جاء فيه: "اجتمعت لجنة اختيار القضاة الشرعيين برئاسة وزير العدل اييليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، في الكنيست، وانتخبت بالإجماع المحامية والمرافعة الشرعية هناء خطيب من طمرة ، لتكون أول قاضية شرعية في المحاكم الشرعية في اسرائيل".



القاضية هناء خطيب



وأضاف البيان: "عضو لجنة تعيين القضاة، النائب عيساوي فريج، الذي يدأب على دمج النساء في وظائف رفيعة في المحاكم الشرعية والذي كان قد قدم اقتراح قانون لتعيين امرأة عربية قاضية في المحاكم الشرعية، عقّب: أنا فخور جداً وفرح لهذا الإنجاز الهام، شعور بقمة السعادة ونشوة الفرح والفوز، فمن خلال وجودي في الكنيست حققتُ ما لم يفلح كثيرون بإنجازه خلال عشرات السنوات من خلال هذا التعيين الرفيع".



وتابع البيان: "واضاف يقول: وعدتني الوزيرة ايليت شاكيد بالعمل على تنفيذ اقتراح القانون الخاص بي لتعيين امرأة عربية قاضية في المحكمة الشرعية، بعد رفض الكنيست له، وها هي توفي بوعدها، وعلى ذلك تستحق الشكر والتقدير.

وتابع النائب فريج يقول: قرار تاريخي له دلالات ومعان عظيمة، انه انجاز ليس فقط للمرأة العربية وانما للمجتمع العربي بأسره، فالمرأة هي أمنا وأختنا وابنتنا وعمتنا وخالتنا، لذلك فإن المرأة تأخذ اليوم حقها، ليس أكثر ولا أقل".



خلال الجلسة مع شاكيد- تصوير: المستشارة الاعلامية لوزيرة القضاء



وأضاف النائب فريج يقول: "تعيين قاضية شرعية جاء ثمرة تعاون تام بيننا وبين وزيرة القضاء وبالذات مع رئيس محكمة الإستئناف الشرعية، سماحة القاضي عبد الحكيم سمارة، الذي أكد مثلي بوجوب تعيين امرأة، قاضية شرعية".



واختتم البيان: "يشار الى انه تم خلال الجلسة اختيار كوكبة من القضاة والذين نأمل أن يقدموا دفعة جيدة وطيبة لمكانة المحاكم الشرعية. من الجدير بالذكر ان المحاكم الشرعية في اسرائيل تعتمد المذهب الحنفي الذي يجيز تعيين نساء قاضيات، علماً ان عددا من الدول الاسلامية قد سبقت اسرائيل في هذا المجال مثل مصر، اندونيسيا، ماليزيا، باكستان وفلسطين ودول اخرى".

السعدي: نجحنا اليوم في تحقيق سابقة في البلاد

وأفادنا النائب اسامة سعدي، العربية للتغير عضو لجنة تعيين القضاة المُنعقدة الآن، بأنه "تم تعيين كل من القاضي اياد زحالقة لمحكمة الاستئناف والقاضية هناء خطيب من طمرة كأول قاضية شرعية في البلاد، والقاضي سالم الصانع من النقب والقاضي محمود عازم من الطيبة والقاضي ثروت مدلج من كفرقرع".

وأعرب النائب اسامة سعدي، العربية للتغيير - القائمة المشتركة، عضو لجنة تعيين القضاة، فور انتهاء جلسة اللجنة التي تم خلالها اختيار عدد من القضاة الجدد، "عن فخره الكبير لانضمام هذه الكوكبة من القضاة العرب في الجهاز القضائي. حيث تم انتخابهم بالإجماع في جلسة اللجنة، برئاسة وزيرة العدل اييليت شاكيد، صباح اليوم الثلاثاء، في الكنيست حيث تم تعيين كل من القاضي اياد زحالقة لمحكمة الاستئناف، والقاضي سالم الصانع من النقب والقاضي محمود عازم من الطيبة والقاضي ثروت مدلج من كفر قرع، والقاضية هناء الخطيب لتكون أول قاضية شرعية في المحاكم الشرعية في البلاد"، وفقا للبيان.



قال النائب السعدي: "نجحنا اليوم في تحقيق سابقة في البلاد، حيث تم تعيين القاضية هناء الخطيب من طمرة لتكون أول قاضية شرعية في المحاكم الشرعية في البلاد، وهذا تعزيز لمكانة المرأة العربية في البلاد، التي كنا وسنبقى نناضل ونسعى من أجل رفع مكانتِها لما فيه من نفع يعود على مجتمعنا العربي في البلاد".

وأضاف السعدي: "انضمام هذه الكوكبة الجديدة من القضاة، والتي تتضمّن قاضية محكمة شرعية لأول مرة ،كما التزمت القائمة المشتركة ، يعزّز من التمثيل العربي في جهاز القضاء، وهي خطوة هامة جدًا في الاتجاه الصحيح نحو تمثيل عربي لائق ومُستحق في الجهاز القضائي".

وأنهى السعدي: "لم يكُن من السهل الوصول الى هذه النتيجة، وبحمد الله تكلّلت الجهود المُضنية والمتابعة الحثيثة على مدار الفترة الأخيرة، كعضو لجنة تعيين القضاة، نجحنا في تعيين قاضية شرعية، وكوكبة من القضاة العرب، وذلك بالتعاون مع وزيرة القضاء. كنا قد نجحنا بالماضي، من خلال لجنة تعيين القضاة، بادخال عدد من القضاة العرب، واليوم نجحنا مرة أخرى من تعيين هذه الكوكبة، وخاصة تعيين أول قاضية شرعية".

