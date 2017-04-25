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فنانين فن عربي رزان المغربي: لم أسمع ما قالته إليسا عني لكني أحبها

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رزان المغربي: لم أسمع ما قالته إليسا عني
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رزان المغربي: لم أسمع ما قالته إليسا عني لكني أحبها

رزان:

صراحة لم أسمع جيداً ما قالته إليسا على المسرح، وقلت لها أحبك لأنني فعلاً أحبها. وأنا بطبعي إنسانة إيجابية وانظر إلى الكوب الملأن

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 21:11:53 A A

أثار الموقف الذي حصل بين رزان مغربي واليسا في حفل جوائز الموسيقى العربية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن وجهت اليسا لمقدمة الحفل رزان رسالة مباشرة وقالت لها: "أنا بحبك رزان وبتمنى ما تاخديها شخصية، عندما استلمت جائزة الورد ميوزك أورد كنت من المشككين وقلتي أنني دفعت ثمنها، أتمنى أنو اليوم بعد ما حصلت على أربع جوائز تكوني تأكدتي إني بستحقهن"، ولكن رزان كانت ردة فعلها طبيعية جدا، حيث قالت لها أنّها تستحق كل الجوائز وختمت بـ: "أحبك إليسا".



وفي مقابلة لرزان مع الفن، قالت: "صراحة لم أسمع جيداً ما قالته إليسا على المسرح، وقلت لها أحبك لأنني فعلاً أحبها. وأنا بطبعي إنسانة إيجابية وانظر إلى الكوب الملأن ولو كنت سمعت ما قالته لما كنت سأفتح مواضيع قديمة على الهواء مباشرة وخلال تقديمي لهذا الحفل والقصة عمرها 12 سنة وأنا فعلاً لا أذكرها جيداً".

وأضافت المغربي: "أنا بطبعي إيجابية ومتصالحة مع نفسي، وتواجدي في مصر غيرني كثيراً، والفنان الراحل عمر الشريف علمني أن أختار حروبي، ومن الأخر أنا أحب إليسا ولغاية الآن أحب إليسا وسأبقى أحبها، هي إنسانة عفوية والذي في قلبها على لسانها وهي قالت أنّها تحبني وتحب تقديمي".
 

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