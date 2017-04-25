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فنانين فن عربي سيرين عبد النور تكشف عن شخصيتها في قناديل العشاق

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سيرين تكشف عن شخصيتها في قناديل العشاق
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سيرين عبد النور تكشف عن شخصيتها في قناديل العشاق

سيرين عبد النور:

ايف وبناتها سارة وميريم ونور وكمان سارة وأحلى بنات قناديل العشاق جنية الحب رمضان 2017 سما الفن

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 10:10:02 A A

قامت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بنشر صورة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام من كواليس تصوير مسلسل قناديل العشاق. وظهرت سيرين في الصورة مع أبطال المسلسل، معلنة من خلاله عن قيامها بدور أم وعلقت سيرين: "ايف وبناتها سارة وميريم ونور وكمان سارة وأحلى بنات قناديل العشاق جنية الحب رمضان 2017 سما الفن".

ويشارك مسلسل "قناديل العشاق" في السباق الرمضاني لعام 2017، وهو من بطولة سيرين عبد النور، حسام تحسين بيك، عبد المنعم عمايري، نجاح سفكوني، صباح بركات، ديما قندلفت، فايز قزق، خالد القيش، ميريم عطا الله، سارة فرح، من تأليف خلدون قتلان، وإخراج سيف الدين السبيعي.

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