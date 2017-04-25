الناصرة: مشروع الشارع الواصل بين حي الورود وحي الجليل في مراحله الأخيرة

جاء في البيان:



هذا المشروع بتكلفة 7 مليون شيكل، حيث تم بناء دوار عند إنتهاء حي الورود وبداية حي الجليل. وتأتي هذه المشاريع التطويرية العديدة كنقلة نوعية في ربط الأحياء ببعضها

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة ، جاء فيه: "يقوم الطاقم الاعلامي في بلدية الناصرة بمتابعة ورصد المشاريع التطويرية التي تقوم بها بلدية الناصرة في مختلف الأحياء منها مشروع شارع الورود – حي الجليل الذي بدأ العمل به قبل شهرين ويهدف الى ربط حي الورود في حي الجليل الجديد بطريق واسع ذو أرصفة بنيت بأفضل أنواع المواد وإضاءة وتعبيد ولافتات وجودة عالية".



العمل على إنهاء الشارع

وأضاف البيان: "هذا المشروع بتكلفة 7 مليون شيكل، حيث تم بناء دوار عند إنتهاء حي الورود وبداية حي الجليل. وتأتي هذه المشاريع التطويرية العديدة كنقلة نوعية في ربط الأحياء ببعضها وإضافة مخرج أخر للمدينة من الناحية الغربية كما ويخدم هذا الشارع الضخم أهالي مدينة الناصرة والقادمين اليها" إلى هنا نص البيان.