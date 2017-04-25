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فنانين فن عربي بالصورة: رشاقة أنابيلا بعد أقل من شهر على الانجاب

فنانين

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بالصورة: رشاقة أنابيلا بعد أقل من شهر على الانجاب
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بالصورة: رشاقة أنابيلا بعد أقل من شهر على الانجاب

أنابيلا هلال كشفت عن آخر علاج تجميلي خضعت له خلال الحمل وهو الكافيار والذهب لإضفاء الحيوية والجاذبية لبشرتها وتجديد خلايا البشرة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 14:38:58 A A

بالرغم من أنها أنجبت طفلها قبل أقل من شهر، أطلت الاعلامية اللبنانية عارضة الازياء انابيلا هلال في حفل جائزة الموسيقى العربية بنحافة مما أثار اعجاب الجميع بها واستغرابهم، حيث بدت انابيلا بقوام رشيق وأنيق.

وكشفت أنابيلا هلال أسرار رشاقتها بعد الولادة لمجلة لها في حوار خاص بها أن زوجها الدكتور التجميلي نادر صعب له دور مميز في حياتها ومساندتها معنوياً كما أنها لا ترفض الخضوع لأي علاجات تجميلية تسعى من خلالها الحفاظ على جمالها فجمهورها اعتاد عليها بجاذبية مميزة.

أنابيلا هلال كشفت عن آخر علاج تجميلي خضعت له خلال الحمل وهو الكافيار والذهب لإضفاء الحيوية والجاذبية لبشرتها وتجديد خلايا البشرة.

أنابيلا هلال أنجبت طفلها الرابع في غضون أسابيع قليلة وأسمته إيلي صعب على اسم المصمم اللبناني إيلي صعب.

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