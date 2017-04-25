مشروب الطاقة BLU شريك في الفرح أيضا

تواجدت شركة BLU بين جمهور الشباب المتحمس أثناء مشاهدة مباراة الكلاسيكو ليلة الأمس، والتي جمعت بين ريال مدريد وبرشلونه وذلك في مقهى ومطعم جار القمر بمدينة الناصرة.





الأمسية الحافلة بالتشجيع والإثارة كانت برعاية BLU، حيث تم توزيع علب مشروب الطاقة الأشهر في البلاد وبمختلف الطعمات لجمهور الحضور لإضافة المتعة، كما قام ممثلو الشركة بتوزيع مئات الهدايا على الحاضرين ، فكما عودنا مشروب الطاقة BLU، لطالما كان المشروب المفضل للشباب والذي يرافقهم ويشاركهم اللحظات السعيدة.

يذكر أن شركة BLU تقوم برعاية آلاف البرامج الشبابية سنويا، مما جعله مشروب الطاقة الأول بين أوساط الشباب والقريب للقلب، وشريكُ اساسي في اللحظات الممتعة المثيرة وواحد من مركبات حياة الجيل الشاب.

ع.ع.