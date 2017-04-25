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رياضة وشباب رياضة عالمية صحيفة: إحتفال ميسي الخاص بالكلاسيكو نتيجة لما مرّ به من تدخلات عنيفة خلال المباراة

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صحيفة: إحتفال ميسي الخاص بالكلاسيكو نتيجة لما مرّ به
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صحيفة: إحتفال ميسي الخاص بالكلاسيكو نتيجة لما مرّ به من تدخلات عنيفة خلال المباراة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن سبب ذلك الإحتفال يعود إلى ما مرّ به ميسي خلال المباراة من تدخلات عنيفة متكررة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-25 16:01:40 A A

لم يلفت ليونيل ميسي الأنظار بمستواه الرائع في الكلاسيكو فقط، عندما ساهم بهدفين في فوز فريقه 3-2 على الغريم ريال مدريد وإنتزاع الصدارة، بل جذب إنتباه الجميع أيضًا بطريقة إحتفاله الغير معتادة بالهدف الثالث، والذي جاء في الوقت القاتل من المباراة، حيث تقدم إلى جماهير البرنابيو ونزع قميصه، ثم حمله مشيرًا إلى إسمه ورقمه.


إحتفال ميسي الخاص بعد الهدف الثالث

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن سبب ذلك الإحتفال يعود إلى ما مرّ به ميسي خلال المباراة من تدخلات عنيفة متكررة من مدافع ريال مدريد كاسيميرو، والضربة التي تلقاها بكوع البرازيلي مارسيلو وأسالت الدماء من فمه وجعلته يلعب وهو واضع القطنة على فمه، ثم التدخل العنيف من سيرجيو راموس والذي إستوجب الطرد، كذلك الإعاقة التي تعرض في إحدى الهجمات المرتدة من قبل ماتيو كوفازيتش. وأخيرا كان معادلة ريال مدريد النتيجة في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب خاميس رودريجز.

كل هذه الأمور التي حدثت وإحساس البرغوث أنه مستهدف كلما حضر إلى مدريد، فجّرت ذلك الإحتفال الغاضب لدى اللاعب الأرجنتيني، ودفعته للتوجه إلى الجماهير المدريدية، ليوصل لهم رسالة أنه قادر على فعل كل شيء، حسبما ذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية.

في حين أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من النادي الملكي، إلى أن ميسي أراد بإحتفاله إسكات جماهير البرنابيو، بعد الصافرات التي تلقاها أثناء المباراة، ورفع ميسي قميصه باتجاه الجماهير بمعنى أنه موجود هنا دائمًا، بحسب الصحيفة.

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