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شبهات بجريمة قتل في معلوت ترشيحا: العثور على جثة رجل في منزله وعليها علامات عنف

نجمة داوود الحمراء:

هرع أفراد الطاقم الى المكان وأقروا وفاة رجل (50 عاما) حيث عثروا عليه ميتًا مع علامات عنف على جسمه فتم اقرار وفاته

الشرطة:

هناك شبهات بتنفيذ جريمة قتل بعد أن تم العثور على علامات عنف على جسمه

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-04-25 11:11:13 A نشر: 2017-04-25 11:11:13 A