شبهات بجريمة قتل في معلوت ترشيحا: العثور على جثة رجل في منزله وعليها علامات عنف
نجمة داوود الحمراء:
هرع أفراد الطاقم الى المكان وأقروا وفاة رجل (50 عاما) حيث عثروا عليه ميتًا مع علامات عنف على جسمه فتم اقرار وفاته
الشرطة:
هناك شبهات بتنفيذ جريمة قتل بعد أن تم العثور على علامات عنف على جسمه
أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الثلاثاء أنه "عند الساعة 09:26 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول العثور على رجل وهو فاقد للوعي في منزله في معلوت ترشيحا حيث هرع أفراد الطاقم الى المكان وأقروا وفاة رجل (50 عاما) حيث عثروا عليه ميتًا مع علامات عنف على جسمه فتم اقرار وفاته"، وفقا للبيان.
صورة من المكان - تصوير: نجمة داوود الحمراء
وأفاد الناطق بلسان شرطة الشمال في بيانه اليوم الثلاثاء أنه "تم العثور على رجل (55 عامًا) ملقى في منزله في شارع كيرن هيسود في معلوت ترشيحا حيث هناك شبهات بتنفيذ جريمة قتل بعد أن تم العثور على علامات عنف على جسمه. هذا وفتحت الشرطة تحقيقا وقامت بجمع الأدلة والافادات"، وفقا للبيان.
وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "صباح اليوم الثلاثاء في الشمال في بلدة معلوت ترشيحا وداخل شقة سكنية تم العثور على مواطن يهودي (55 عاما) من السكان هناك وقد فارق الحياة وعلامات عنف ظاهرة على جسمه مما رجح عند الشرطة من شبهات تنفيذ جريمة قتله، هذا وتواصل الشرطة اعمال البحث والتشخيص الجنائي والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح أي من باقي معالمها بعد"، وفقا للبيان.