تألق براك شفيق من كفرقرع بمسابقة قفز الخيول

براك شفيق براك:

أنا سعيد جدا بما وصلت اليه كبداية وشكري الجزيل لاهلي ومدربي، هذه هي البداية وسأنطلق بكل الجد والاجتهاد لأصل لأعلى المستويات على النطاق القطري وسأشارك بمسابقات دولية بعد مشيئة الله

أقيمت السبت الفائت المسابقة القطرية لاتحاد الفروسية في كيبوتس ياجور حيث اشترك بها أكثر من خمسين مزرعة خيول ونوادي فروسية بكل الفئات للقفز على الحواجز بارتفاعات مختلفة وبمدة زمنية قصيرة. وشاركت مزرعة الفوارس من كفرقرع بالمنافسة وابدع بها براك شفيق براك وحصل على المرتبة الثانية بفئة 90 سنتيمترا حواجز.



براك شفيق براك



وفي حديث مع مراسلنا قال المدرب كنهوش: "براك شاب خلوق جدا وخيال مهني على الرغم من صغره (14 عاما) ولكن سيكون له شأن دولي بالفروسية وهذه فقط البداية، وأتمنى له دوام التقدم والنجاح".



وقال شفيق براك والد الخيال الصاعد براك: "ابني شاب طموح وخلوق له رؤية مستقبلية بالحياة، نشجعه على طول الطريق وبدأ يحقق ما يحلم به، ندعمه كعائلة ونشكر مدربه الدولي كنهوش زحالقة ومزرعة الفوارس على الجهود التي تبذل من اجل ابني خاصة واعضاء النادي عامة".



وقال براك شفيق براك: "أنا سعيد جدا بما وصلت اليه كبداية وشكري الجزيل لاهلي ومدربي، هذه هي البداية وسأنطلق بكل الجد والاجتهاد لأصل لأعلى المستويات على النطاق القطري وسأشارك بمسابقات دولية بعد مشيئة الله".