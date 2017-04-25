اغلاق
اغلاق
أخبار محليات تألق براك شفيق من كفرقرع بمسابقة قفز الخيول

أخبار

[X]
وادي عارة تألق براك شفيق من كفرقرع بمسابقة قفز الخيول
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تألق براك شفيق من كفرقرع بمسابقة قفز الخيول

براك شفيق براك:

أنا سعيد جدا بما وصلت اليه كبداية وشكري الجزيل لاهلي ومدربي، هذه هي البداية وسأنطلق بكل الجد والاجتهاد لأصل لأعلى المستويات على النطاق القطري وسأشارك بمسابقات دولية بعد مشيئة الله

من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-25 11:11:13 A A

أقيمت السبت الفائت المسابقة القطرية لاتحاد الفروسية في كيبوتس ياجور حيث اشترك بها أكثر من خمسين مزرعة خيول ونوادي فروسية بكل الفئات للقفز على الحواجز بارتفاعات مختلفة وبمدة زمنية قصيرة. وشاركت مزرعة الفوارس من كفرقرع بالمنافسة وابدع بها براك شفيق براك وحصل على المرتبة الثانية بفئة 90 سنتيمترا حواجز.


براك شفيق براك

وفي حديث مع مراسلنا قال المدرب كنهوش: "براك شاب خلوق جدا وخيال مهني على الرغم من صغره (14 عاما) ولكن سيكون له شأن دولي بالفروسية وهذه فقط البداية، وأتمنى له دوام التقدم والنجاح".

وقال شفيق براك والد الخيال الصاعد براك: "ابني شاب طموح وخلوق له رؤية مستقبلية بالحياة، نشجعه على طول الطريق وبدأ يحقق ما يحلم به، ندعمه كعائلة ونشكر مدربه الدولي كنهوش زحالقة ومزرعة الفوارس على الجهود التي تبذل من اجل ابني خاصة واعضاء النادي عامة".

وقال براك شفيق براك: "أنا سعيد جدا بما وصلت اليه كبداية وشكري الجزيل لاهلي ومدربي، هذه هي البداية وسأنطلق بكل الجد والاجتهاد لأصل لأعلى المستويات على النطاق القطري وسأشارك بمسابقات دولية بعد مشيئة الله".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 17 من مسلسل Vikings بموسمه الرابع مترجم | [502 قراءة]
2 ديرحنا: أمسية خاصة بمناسبة عيد الفصح المجيد | [387 قراءة]
3 ب.أحمد عيد: لست خائنا وعميلا | [377 قراءة]
4 صحيفة: خلافات نادرة وخفيّة بين العاهل الأردني والسيسي | [182 قراءة]
5 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [181 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 إنستجرام تسهل عملية تنظيم الصور المفضلة | [0 مشاركة]
3 بالفيديو: طوني خليفة يهاجم نيشان | [0 مشاركة]
4 ميريام فارس بإطلالة راقية وناعمة | [0 مشاركة]
5 هند تطلق فيديو أغنيتها الجديدة لهجات العرب | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب