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رياضة وشباب رياضة محلية الثلاثاء: حسم هوية الصاعد الى الدرجة الثانية بين الشعاع كفرقاسم وأبناء الطيبة

رياضة وشباب

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المثلث الشمالي الثلاثاء: حسم هوية الصاعد الى الدرجة الثانية
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الثلاثاء: حسم هوية الصاعد الى الدرجة الثانية بين الشعاع كفرقاسم وأبناء الطيبة

يحل الفريق القسماوي، باشراف المدرب أحمد موسى ومشاركة المهاجم المجرب محمد شربوش، ضيفا على فريق القاع بيتار طوبروق، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين والأخير

من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-25 12:40:40 A A

تحسم، اليوم الثلاثاء، هوية الفريق الصاعد الى مستوى فرق دوري الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ"، وذلك مع ختام مباريات دوري الدرجة الثالثة – منطقة الشارون. وتشتد المنافسة بين فريقي الشعاع كفر قاسم وأبناء الطيبة في أعلى اللائحة، وذلك بهدف كسب بطاقة الصعود الى مستوى فرق الدرجة الثانية. ويتربع الفريق القسماوي على عرش اللائحة برصيد 62 نقطة، متساويا بعدد النقاط مع الفريق الطيباوي، لكن يتفوق القسماويون في مجموع المباراتين بينهما. فقد آلت مباراة الذهاب بين الطرفين الى التعادل بهدف لكل منهما، بينما فاز القسماويون في مباراة الاياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


محمد شربوش


ويحل الفريق القسماوي، باشراف المدرب أحمد موسى ومشاركة المهاجم المجرب محمد شربوش، ضيفا على فريق القاع بيتار طوبروق، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين والأخير. أما الفريق الطيباوي فيلعب خارج ملعبه أمام نادي رعنانا.

 

 

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