الليلة: أبناء سخنين يستقبل مكابي تل أبيب ضمن الأسبوع 31

يحتل السخنينيون المرتبة الخامسة برصيد خمس وأربعين نقطة، ويتخلف بنقطتين عن المرتبة الرابعة وبثلاث نقاط عن المرتبة الثالثة، وسط الطموحات بالتأهل للعب في البطولة الأوروبية

يخوض فريق اتحاد أبناء سخنين مباراة بيتية ثانية على التوالي، وذلك عندما يستقبل فريق مكابي تل أبيب في لقاء مركزي، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة الا ربعا على استاد الدوحة في سخنين، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في دوري الدرجة العليا لفرق البلي أوف العلوي.



خلال مباراة لأبناء سخنين ومكابي تل أبيب



ويدخلها فريق أبناء سخنين بعد خسارته مباراته البيتية الماضية أمام فريق هبوعيل بئر السبع بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل المهاجم يوفال أفيدور هدف السخنينيين. ويحتل السخنينيون المرتبة الخامسة برصيد خمس وأربعين نقطة، ويتخلف بنقطتين عن المرتبة الرابعة وبثلاث نقاط عن المرتبة الثالثة، وسط الطموحات بالتأهل للعب في البطولة الأوروبية.