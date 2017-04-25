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وفاة رزق أبو كف من أم بطين دهسا


نشر: 2017-04-25 08:10:15 A A
فجعت قرية أم بطين في النقب بوفاة الشاب رزق أبو كف فجر اليوم متأثرا بجراحه إثرتعرضه لحادث دهس يوم أمس الاثنين، وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "مساء اليوم الاثنين في النقب على شارع رقم 60 بالمقطع ما بين مفترق شوكت وتل السبع ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة وقع حادث طرق بالغ تخلله دهس راكب دراجة هوائية من قبل حافلة صغيرة عابرة مسفرا عن اصابة الشاب سائق الدراجة 17 عاما وعلى ما يبدو بجروح بالغة الخطورة أحيل على أثرها للعلاج في المستشفى بينما تواصل الشرطة اعمال التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقا للبيان.
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