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أخبار محليات وفاة نائب رئيس مجلس جسر الزرقاء محمد جربان عن عمر ناهز الـ67 عامًا

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حيفا والمنطقة وفاة نائب رئيس مجلس جسر الزرقاء محمد جربان
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وفاة نائب رئيس مجلس جسر الزرقاء محمد جربان عن عمر ناهز الـ67 عامًا

اليوم في حوالي الساعة العاشرة صباحا سيشيع جثمانه الطاهر الى مثواه الأخير

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-25 08:09:31 A A

انتقل الى رحمته تعالى نائب رئيس مجلس جسر الزرقاء محمد عوض جربان عن عمر ناهزالـ67 عاما، وذلك بسبب مرض ألم به. المرحوم شغل على مدار 35 عاما منصب نائب لرئيس السلطة المحلية، وعمل في سبيل خدمة القرية واهلها.


المرحوم محمد جربان

واليوم في حوالي الساعة العاشرة صباحا سيشيع جثمانه الطاهر الى مثواه الأخير.
كما ويشار الى أن المرحوم ترك وراءه وزوجة و 13 ابنا وابنة، وقد عرف بأخلاقه العالية وعلاقته الطيبة مع الاخرين.

 

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