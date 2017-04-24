يافا -تل ابيب: اصابة شابين عربيين بجراح خطيرة بعد تعرضهما لاطلاق نار

باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء :" انه اصيب مساء الاثنين ، شابين بالعشرينات من عمرهما بجراح خطيرة ومتوسطة ، بعد تعرضهما لاطلاق نار في شارع يفت بمدينة يافا - تل ابيب ، وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين ونقلهم الى المستشفى لاستكمال العلاج ".

وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" قبل منتصف الليلة في تل ابيب يافا وتحديدا بشارع ييفت في يافا ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية تم اطلاق نار اصابت شخص وعلى ما يبدو بالغا واخر وعلى ما يبدو متوسطا تمت احالتهما على اثرها للعلاج بالمستشفى بينما باشرت الشرطة باعمال التشخيص والبحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح اي من باقي معالمها بعد ".

وجاء لاحقا من من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" تبين ان المصابين بجراح هما وعلى ما يبدو عربيان بنحو سنوات العشرينات والثلاثينات من اعمارهما ومع وصف حالة احدهما في المستشفى بالبالغة والثاني ما بين متوسطة وبالغة وكذلك تبين امام الشرطة على ان الخلفية تعود وعلى ما يبدو الى منطلقات جنائية واعمال البحث الحثيثة والتحقيقات جارية ".