هبوعيل عكا يقهر شباب اللد بهدف دون مقابل ضمن الدرجة الممتازة

يطمح العكيون لكسب احدى بطاقتي الارتقاء الى مستوى فرق الدرجة العليا، حيث يحتل المرتبة الثانية برصيد 60 نقطة

خسر فريق هبوعيل شباب اللد مباراته الخارجية أمام فريق القمة هبوعيل عكا بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين لفرق البلي أوف العلوي في دوري الدرجة الممتازة.







وكانت هذه الخسارة الثالثة هذا الموسم للفريق اللداوي أمام الفريق العكي، حيث يطمح العكيون لكسب احدى بطاقتي الارتقاء الى مستوى فرق الدرجة العليا، حيث يحتل المرتبة الثانية برصيد 60 نقطة، متفوقا بثلاث نقاط على المرتبة الثالثة. وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة حينما رفع المهاجم مراد أبو عنزة كرة متقنة الى رأس زميله أدريان روتشيت غير المراقب، فسددها برأسه الى القائم ومنه الى الشباك ليعلن فوز فريقه.