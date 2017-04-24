مطاردة بوليسية في باقة الغربية تنتهي بحادث طرق دون إصابات

قامت الشرطة بالبحث عنهما ولم تتعرف حتى الآن على هويتهما

قامت دورية شرطة مساء الاثنين بمطاردة بوليسية في الشارع الرئيسي في باقة الغربية والذي إنتهى بحادث طرق في وسط البلدة.



صور من المكان



هذا ولم يسفر الحادث عن أي إصابات تذكر، فيما ذكر شهود عيان "أن المطاردة بدأت من بردس حنا حتى باقة الغربية، وبعد أن وقع الحادث ترجلا من السيارة شخصين وهربا من المكان". هذا وقامت الشرطة بالبحث عنهما ولم تتعرف حتى الآن على هويتهما.

