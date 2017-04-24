ام الفحم:احياء ذكرى الاسراء والمعراج في الاهليّة

أبدى الطلاب تفاعلا مع الاحداث التي سبقت هذه الذكرى وصولا الى مجرياتها والتي من خلالها تجلت قدرة الله سبحانه وتعالى ليري العباد من آياته ما أراد

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :"قال تعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير).ايمانا بأهمية هذه الذكرى العظيمة، قامت المدرسة "الأهليّة-عتيد" في ام الفحم بإحياء ذكرى الاسراء والمعراج من خلال محاضرات تربوية، ايمانية وروحانية لطلاب الصفوف العاشرة قدمها لهم الاستاذ المربي عصام اغبارية، اذ تخللت المحاضرات دروس والعبر المستفادة من حادثة الاسراء والمعراج والمعاني العظيمة من وراء رحلة الرسول الكريم من مسجد الحرام الى المسجد الاقصى وعروجه الى السماء ".





واضاف البيان :" فقد أبدى الطلاب تفاعلا مع الاحداث التي سبقت هذه الذكرى وصولا الى مجرياتها والتي من خلالها تجلت قدرة الله سبحانه وتعالى ليري العباد من آياته ما أراد ، ومن قدرته التي يصنع بها ما يريد .وهنا وبحلول ذكرى الاسراء والمعراج تتقدم المدرسة"الأهلية" بطاقمها وطلابها بأحر التهاني للامة الاسلامية سائلة المولى عز وجل ان تعاد والجميع بخير ولله اقرب".