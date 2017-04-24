النقب: إصابة شاب بجراح بالغة الخطورة بعد تعرّضه للدهس

وصل بيان صحفي صادر عن الناطقة بلسان الشرطة، لوبا السمري، جاء فيه: "في النقب على شارع رقم 60 على المقطع ما بين مفترق شوكت وتل السبع ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة، وقع حادث طرق بالغ تخلله دهس راكب دراجة هوائية من قبل حافلة صغير عابر مسفرًا عن إصابة الشاب سائق الدراجة نحو عمر (17 عامًا) وعلى ما يبدو بجراح بالغة الخطورة وأحيل على أثرها للعلاج في المستشفى، بينما تواصل الشرطة أعمال التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، بحسب البيان.