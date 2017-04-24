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سيارات جديد السيارات Ford Fiesta ST تأتي بقوة 179 حصانًا

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Ford Fiesta ST تأتي بقوة 179 حصانًا
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Ford Fiesta ST تأتي بقوة 179 حصانًا

 تعتمد السيارة على محرك 1.6 لتر بنزين ايكوبوست سعة 1.6 لتر بشاحن توربيني بقوة 179 حصانًا وعزم دوران 240 نيوتن.متر 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 08:23:45 A A

أعلنت فورد عن موديل Fiesta ST في السوق الأوروبي الذي تقدم فيه لأول مرة مع فتح باب الحجز عليه في نسخة الخمسة أبواب بعد تقديم النسخة العادية بثلاثة أبواب. ويعطي البابان الجديدان للسيارة مزيد من العملية بفضل سهولة الولوج للجزء الخلفي والمقاعد الخلفية مع الاحتفاظ بالأداء والريادة في التعامل مما يجعلها المرشح المناشب للسائقين الحريصين علي الاداء مع سيارة عائلية مميزة.



وتعتمد السيارة على محرك 1.6 لتر بنزين ايكوبوست سعة 1.6 لتر بشاحن توربيني بقوة 179 حصانًا وعزم دوران 240 نيوتن.متر مع قدرة على التسارع من الثبات حتى 100 كم/ساعة في 6.9 ثانية مع متوسط استهلاك وقود 6.1 لتر100 كم مع انبعاثات كربونية 141جمكم. وحصل شاسيه السيارة على تحديث في التدعيم مع تطوير التعليق والتوجيه والمكابح.

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