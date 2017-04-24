كفرمندا: إعلان الهدنة لمدة أسبوعين وبذل الجهود لصلح شامل بعد تدخل جاهة الصلح القطرية

الحاج علي شتيوي أبو رياض:



بطلب من الجاهة تم الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين في كفرمندا ومواصلة المساعي لإرساء قواعد الصلح الشامل في البلدة

منذ وقوع أحداث العنف المؤسفة في بلدة كفرمندا،ولجنة الصلح القطرية تبذل جهوداً مباركة لرأب الصدع وإعادة المياه الى مجاريها في البلدة،حيث وصل اليوم الاثنين أعضاء لجنة الصلح للبلدة لجولة تفقدية وإجراء حوار مع الأطراف المتخاصمة وهم السادة:الحاج علي شتيوي ابورياض رئيس اللجنة،الحاج علي احمد طاطور ابو كريم،المربي توفيق يحيى سليمان ابو سليم،فتحي خطيب ابو محمد،ورافقهم من كفرمندا صالح يوسف خلايلة أبو الانيس.





وبدأت الجاهة الكريمة زيارتها لمنزل مؤنس طه عبد الحليم(أبو طه) وبعدها لمنزل الحاج محمد زيدان (أبو فيصل) وزيارة تفقدية لمنزل موفق قدح الذي يقطن بالقرب من ساحة العين حيث ألحقت أعمال العنف أضرارا مادية ونفسية به وبأفراد عائلته كذلك الحال لدى جيرانه.

وأكد الحاج علي شتيوي أبو رياض خلال حديثة :" أن بطلب من الجاهة تم الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين في كفرمندا ومواصلة المساعي لإرساء قواعد الصلح الشامل في البلدة.وتوجه الحاج ابو رياض لكافة الشباب في كفرمندا بالتحلي بروح التسامح والحوار البناء ونبذ العنف والإهتمام برفع شأن بلدهم وبأن يهتم الجميع بأعمالهم ودراستهم".