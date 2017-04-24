لورينتي: يتعيّن عليّ مواصلة التسجيل لمساعدة فريقي سوانزي

فيرناندو لورينتي:



كان من الرائع التسجيل مبكرا في المباراة لانه ساعد الفريق منحنا هذا الهدف الثقة لكن يتعين علي مواصلة التسجيل لمساعدة الفريق على تجنب الهبوط

يأمل فيرناندو لورينتي مهاجم سوانزي سيتي في تسجيل المزيد من الأهداف في مباريات الفريق الأربع المتبقية في الدوري الانجليزي الممتاز لمساعدته على الافلات من الهبوط.



فيرناندو لورينتي



كما وافتتح لورينتي، وهو هداف سوانزي برصيد 12 هدفا، التسجيل في مباراة انتهت بفوزه 2-0 على أرضه أمام ستوك سيتي يوم السبت. وكان هذا الانتصار الثاني لسوانزي في آخر ثماني مباريات بالدوري ليصبح على بعد نقطتين فقط من الأمان.



وأبلغ لورينتي موقع النادي على الانترنت: "كان من الرائع التسجيل مبكرا في المباراة لانه ساعد الفريق. منحنا هذا الهدف الثقة، لكن يتعين علي مواصلة التسجيل لمساعدة الفريق على تجنب الهبوط. يتبقى لنا أربع مباريات وأتمنى تسجيل المزيد من الأهداف". ويشعر اللاعب البالغ من العمر 32 عاما أن الانتصار على ستوك زاد ثقة لاعبي سوانزي في قدرتهم على الفوز على مضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.