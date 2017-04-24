نيمار يتدرب رفقة زملائه ببرشلونة عقب انتصار الكلاسيكو

عاد نيمار لينضم إلى رفيقيه في خط الهجوم، ليونيل ميسي ولويس سواريز الذي التقط معهما صورة بقميص التدريبات

تدرّب المهاجم البرازيلي، نيمار ، الاثنين رفقة زملائه في برشلونة، بعدما غاب عن لقاء الكلاسيكو في معقل ريال مدريد والذي انتهى لصالح فريقه بثلاثة أهداف لاثنين.





نيمار

هذا، وعاد نيمار لينضم إلى رفيقيه في خط الهجوم، ليونيل ميسي ولويس سواريز، الذي التقط معهما صورة بقميص التدريبات، نشرها عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يمسكه بنفس الطريقة التي احتفل فيها "البرغوث" بالهدف الثالث والقاتل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، في وجه جماهير سانتياجو برنابيو.

وسيكمل اللاعب البرازيلي الأربعاء مباراته الثالثة والأخيرة من العقوبة الموقعة عليه، وسيكون جاهزا بدءا من السبت لدربي كتالونيا، في ملعب اسبانيول. وبعد انتصار الأحد واستعادة برشلونة لصدارة الليجا، في انتظار ما ستؤول إليه المباراة المؤجلة للريال أمام سيلتا فيجو، لن يحظى برشلونة بأي راحة طوال أيام الأسبوع، الممتلئ سواء بالتدريبات أو المباريات.