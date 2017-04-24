صحيفة: خلافات نادرة وخفيّة بين العاهل الأردني والسيسي بسبب الأخوان المسلمين

صحيفة "رأي اليوم" اللندنية:

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سأل الزعيمين بصورة مباشرة خلال لقاءه معهما عن تصورهما لمسألة التعامل مع الاخوان المسلمين

السيسي دعم بقوة الخيار المتشدد وقدّم مع وفده لمساعدي الرئيس الأمريكي تقارير ووثائق قال انها تثبت تورط جماعة الاخوان المسلمين بدعم الإرهاب وتخزين الأسلحة واستهداف السلطة

الملك الأردني كان له رأي آخر في المباحثات المغلقة ويصر على أن التعامل الأفضل مع جماعة الاخوان المسلمين يتمثل في السعي "لاحتوائهم" وإدماجهم بحذر في العملية السياسية

ادعى تقرير جديد نشرته صحيفة "رأي اليوم" اللندنية أنّ "خلافات نادرة ظهرت بين العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارتهما الأخيرة الى واشنطن أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية ملف "الاخوان المسلمين". وأنّ "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سأل الزعيمين بصورة مباشرة خلال لقاءه معهما عن تصورهما لمسألة التعامل مع الاخوان المسلمين"، وفقًا للتقرير.



العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وبحسب ما ورد في تقرير الصحيفة فإنّ "سؤال ترامب هذا يأتي على ضوء سعيه للبحث عن نصيحة من قادة المنطقة الذي يزورون واشنطن، وتزامنت زيارتهم مع نقاشات بين ادارته والكونغرس حول مشروع جديد يدعم تصنيف جماعة الاخوان المسلمين على أنها "إرهابية"، وبموجب القانون تفرض قيود متبعة ضد تنظيمات أصولية جهادية متشددة".



وقالت الصحيفة أنّ "السيسي دعم بقوة الخيار المتشدد وقدّم مع وفده لمساعدي الرئيس الأمريكي تقارير ووثائق قال انها تثبت تورط جماعة الاخوان المسلمين بدعم الإرهاب وتخزين الأسلحة واستهداف السلطة في بلاده ودورهم في ليبيا. وفي المقابل فإنّ الملك الأردني كان له رأي آخر في المباحثات المغلقة ويصر على أن التعامل الأفضل مع جماعة الاخوان المسلمين يتمثل في السعي "لاحتوائهم" وإدماجهم بحذر في العملية السياسية"، كما ورد في التقرير.

الموقفان وفقا لـ"رأي اليوم" يشيران الى خلاف نادر لكنه ليس علني بين الأردن ومصر بما يخص ملف الاخوان وهو امر نوقش بين الجانبين ايضا فيما لم تحسم المملكة العربية السعودية موقفها.