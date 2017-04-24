لجنة الحريات في وقفة إحتجاجية أمام سجن مجيدو تضامنًا مع الاسرى المضربين عن الطعام

حمل المشاركون في الوقفة اللافتات والشعارات الداعمة للأسرى في نضالهم والرافضة والمستنكرة لسياسة المؤسسة الإسرائيلية وسلطات السجون ضد اسرى الحرية

شارك العشرات من أبناء الجماهير العربيّة في الداخل الفلسطيني في الوقفة التضامنية التي دعت اليها لجنة الحريات والاسرى المنبثقة عن لجنة المتابعة للجماهير العربية، وذلك أمام سجن مجيدو على شارع 65 - شارع وادي عارة تضامنًا مع أسرى الحرية المضربين عن الطعام منذ اكثر من أسبوع لنيل حقوقهم.

هذا، وحمل المشاركون في الوقفة اللافتات والشعارات الداعمة للأسرى في نضالهم والرافضة والمستنكرة لسياسة المؤسسة الإسرائيلية وسلطات السجون ضد اسرى الحرية.



صور من الوقفة التضامنيّة