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أخبار عربية وعالمية أردوغان سيناقش مع بوتين الأزمة السورية وشراء منظومة إس- 400

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أردوغان سيناقش مع بوتين الأزمة السورية
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أردوغان سيناقش مع بوتين الأزمة السورية وشراء منظومة إس- 400

إبراهيم كالين:

سيجري بحث موضوع شراء منظومة دفاع جوي من روسيا خلال زيارة أردوغان، مباحثاتنا بشأن شراء منظومة دفاع جوي "إس 400" من روسيا مستمرة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-24 23:04:27 A A

"الموضوع السوري سيتصدر المباحثات المقررة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان مطلع الشهر المقبل في سوتشي، بالإضافة إلى التعاون العسكري بين البلدين"، هذا ما صرّح به الناطق بإسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين.


بوتين وأردوغان

ونوّه كالين في تصريحات للصحفيين: "الموضوع السوري سيتصدر المباحثات بين الرئيسين بوتين وأردوغان" في اجتماعهما في سوتشي يوم 3 أيار/مايو المقبل. كما أوضح أن الموضوع الآخر على جدول اللقاء هو "توريد منظومة الدفاع الجوي من روسيا" باعتباره "جزءاً من التعاون بين روسيا وتركيا".

وأضاف قائلا: "سيجري بحث موضوع شراء منظومة دفاع جوي من روسيا خلال زيارة أردوغان، مباحثاتنا بشأن شراء منظومة دفاع جوي "إس 400" من روسيا مستمرة".

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