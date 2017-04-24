الخميس: المباراة الفاصلة بين إتحاد أبناء مجد الكروم وأبناء زلفة على إستاد عيلوط

يتغيّب كابتن الفريق حاتم كريم بسبب الاصابة لكنه سيكون جاهزًا للمباراة أمام أبناء زلفة

من المقرر أن يلتقي فريقا إتحاد أبناء مجد الكروم وأبناء زلفه مساء يوم الخميس المقبل، وذلك الساعة السابعة مساءً على إستاد عيلوط، في المباراة الفاصلة والنهائيّة لفرق الدرجة الثانية في المنطقتين الشمالية "أ" والشمالية "ب" من أجل الانتقال للمرحلة الاخيرة على المنافسة من أجل الصعود للدرجة الاولى.



صور من المباراة

الفائز في هذه المباراة سينتظر هوية الفريق الذي سيحتل المرتبة الرابعة عشر في الدرجة الاولى للمنطقة الشمالية والصراع على بطاقة الصعود/البقاء في الدرجة الاولى. الفريق المجدلاوي يستعد لهذه المباراة بهمة ومعنويات عاليه جدًا خصوصًا بعد فوزه على فريقي كوكب وكابول ويأمل بتخطي فريق زلفه والصراع مع فريق من الدرجة الاولى على بطاقة الارتقاء والعودة للدرجة الاولى بعد موسم واحد في الدرجة الثانية.



عن تدريبات الفريق يتغيّب كابتن الفريق حاتم كريم بسبب الاصابة لكنه سيكون جاهزًا للمباراة أمام أبناء زلفة مساء الخميس، أمّا اللاعب حسن منّاع فسيتغيب عنها بعد إبعاده بالبطاقة الحمراء خلال المباراة أمام أبناء كابول. الاجواء في مجد الكروم إيجابية جدًا وجمهور كبير يحضر تدريبات الفريق والمجلس المحلي سيوفر 3 حافلات لنقل جمهور الفريق الى إستاد عيلوط مساء الخميس مجانًا.