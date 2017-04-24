اغلاق
اغلاق
أخبار محليات غدا: اضراب للمحلات التجارية في كفرمندا وتنظيم وقفة احتجاجية

أخبار

[X]
شفاعمرو والقضاء غدا: اضراب للمحلات التجارية في كفرمندا وتنظيم وقفة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

غدا: اضراب للمحلات التجارية في كفرمندا وتنظيم وقفة احتجاجية

تقرر تنظيم وقفة إحتجاجية في الساعة الحادية عشرة ظهراً في نفس اليوم بساحة العين ودعوة كافة أهالي القرية لنبذ العنف

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-24 17:59:45 A A

 في أعقاب أحداث العنف المؤسفة في كفرمندا ، قرر أصحاب المصالح والمحال التجارية في ساحة العين في البلدة وهو الميدان الذي يتحول الى ساحة معركة خلال كل شجار، لإعلان الإضراب العام والشامل غداً الثلاثاء حيث ستغلق كافة المحال أبوابها. إلى جانب تنظيم وقفة إحتجاجية في الساعة الحادية عشرة ظهراً في نفس اليوم بساحة العين ودعوة كافة أهالي القرية لنبذ العنف، ورفع راية التسامح فيما بينهم حفاظًا على النسيج الإجتماعي ووقف نزيف الدم الذي أصاب الجسد المنداوي الواحد.


كفرمندا - أرشيف

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 24 من مسلسل أمي مترجمة | [479 قراءة]
2 برشلونة يحسم الكلاسيكو المثير بفوز صعب على ريال مدريد | [313 قراءة]
3 الحلقة 12 من مسلسل تحمل يا قلبي مترجمة | [309 قراءة]
4 ماكرون ولوبان يتصدران الدورة الاولى من الانتخابات | [231 قراءة]
5 حل النزاعات في كفرمندا/ بقلم: محمد أبو ليل | [161 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 كوستا: قوانين الدوري الإنجليزي تدفعني للرحيل عن تشيلسي | [0 مشاركة]
3 ريال مدريد يقرر منافسة برشلونة من أجل التعاقد مع كوتينيو | [0 مشاركة]
4 عارة: نصب خيمة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام | [0 مشاركة]
5 الناصرة:عدنان سلام يزور نادر الحنيني بعد نفي اي علاقة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب