غدا: اضراب للمحلات التجارية في كفرمندا وتنظيم وقفة احتجاجية

تقرر تنظيم وقفة إحتجاجية في الساعة الحادية عشرة ظهراً في نفس اليوم بساحة العين ودعوة كافة أهالي القرية لنبذ العنف

في أعقاب أحداث العنف المؤسفة في كفرمندا ، قرر أصحاب المصالح والمحال التجارية في ساحة العين في البلدة وهو الميدان الذي يتحول الى ساحة معركة خلال كل شجار، لإعلان الإضراب العام والشامل غداً الثلاثاء حيث ستغلق كافة المحال أبوابها. إلى جانب تنظيم وقفة إحتجاجية في الساعة الحادية عشرة ظهراً في نفس اليوم بساحة العين ودعوة كافة أهالي القرية لنبذ العنف، ورفع راية التسامح فيما بينهم حفاظًا على النسيج الإجتماعي ووقف نزيف الدم الذي أصاب الجسد المنداوي الواحد.



كفرمندا - أرشيف