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أخبار محليات مطاردة بوليسية في قلنسوة تنتهي بحادث طرق

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المثلث الجنوبي مطاردة بوليسية في قلنسوة تنتهي بحادث طرق
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مطاردة بوليسية في قلنسوة تنتهي بحادث طرق

أعرب السكان عن استنكارهم الشديد من هذه المطاردة، وطالبوا الشرطة بعدم مطاردة مركبات داخل البلدة

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-24 16:54:41 A A

قامت دوريات عديدة للشرطة بمطاردة داخل مدينة قلنسوة ، الأمر الذي انتهى بحادث طرق واصابة شاب بجراح طفيفة، نقل على اثرها الى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج.


صورة من المكان
هذا، وقد أعرب السكان عن استنكارهم الشديد من هذه المطاردة، وطالبوا الشرطة بعدم مطاردة مركبات داخل البلدة، مشيرين الى أنّ "هذه المطاردات تشكل خطرا كبيرا على المشاه بشكل خاص، وانه سبق وان وقعت حوادث خلال المطاردات البوليسية". 

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