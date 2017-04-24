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فنانين فن عربي نانسي عجرم تحتفل بإطلاق ونجاح ألبومها التاسع

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نانسي عجرم تحتفل بإطلاق ونجاح ألبومها التاسع
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نانسي عجرم تحتفل بإطلاق ونجاح ألبومها التاسع

أصدرت نانسي ألبومها عبر الأسواق والمواقع الالكترونية الرسمية، وكذلك عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-24 20:55:43 A A

تعيش النجمة اللبنانية نانسي عجرم حالة من السعادة والتألق الفني، بعد النجاح الكبير الذي يحققه ألبومها التاسع في مسيرتها الفنية، وحمل عنوان "نانسي 9 .. حاسة بيك". حيث أصدرت نانسي ألبومها عبر الأسواق والمواقع الالكترونية الرسمية، وكذلك عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

وكانت نانسي قد أطل قبل أقل من شهر فيديو كليب أغنيتها "حاسة بيك"، وتمكنت من تحقيق نجاح كبير وحققت نسبة مشاهدة عالية في وقت قصير، حيث وصلت حاليا إلى أزيد من خمسة ملايين ونصف المليون.

الصور التالية من جلسة التصوير الخاصة بغلاف الألبوم

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