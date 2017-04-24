لطيفة لفلة: اجري أنت تحليل دم ..أنا عمري ما ذقت الخمرة!

لطيفة التونسية:

أسأل ربي أن يلطف بها هي مسكينة، أنا أحترم بلادها فقط

هي قالت لطيفة خمّيرة أو تشرب برشا؟ أنا لي طلب واحد إذا هي قد هذه الكلمة نطلب منها تحليل دم وأنا أعمل تحليل دم ونشوف

يبدو أنّ حرب الاتهامات بين النجمتين لطيفة التونسية وفلّة الجزائرية عادت لتشتعل من جديد، حيث طلبت لطيفة من فلة إجراء تحليل دم على أن تقوم هي بالمثل حتى يعرف الجمهور أيهما تتعاطى الممنوعات وتشرب الخمر!، وجاءت تصريحات لطيفة هذه خلال لقاء تلفزيوني عبر القناة التونسية التاسعة.



لطيفة التونسية

وفي التفاصيل، قالت لطيفة ردًا على سؤال حول فلة:"أسأل ربي أن يلطف بها هي مسكينة، أنا أحترم بلادها فقط". وتابعت:"هي في كل ظهور تحكي علي، وأنا أحترم الجزائر جداً شعباً وتاريخاً وكل شيء، وهناك حاجة ضحكتني برشا كل الفانز الجزائريين ردوا عليها، وأنا أفتخر بأخلاقي.. تربيت وعمري ما ذقت لا خمرة ولا سيجارة".



ثم سألت لطيفة المذيعة باستنكار: "هي قالت لطيفة خمّيرة أو تشرب برشا؟ أنا لي طلب واحد إذا هي قد هذه الكلمة نطلب منها تحليل دم وأنا أعمل تحليل دم ونشوف.. ولا عندي مانع أقسم بالله". كما وجهت نصيحة إلى فلة الجزائرية باحترام الناس والعائلات التي تتابع التلفزيون وأن تحترم جمهورها، ثم حلفت بأنها لا تعرفها شخصياً ولم تقابلها في حياتها سوى مرتين بالصدفة، على حد وصفها.



فلّة الجزائرية