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مطبخ حلويات كوكيز بزبدة الفول السوداني..صحة وعافية

مطبخ

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كوكيز بزبدة الفول السوداني..صحة وعافية
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كوكيز بزبدة الفول السوداني..صحة وعافية

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-25 08:22:12 A A

المكونات
 170 جرام زبدة، بحرارة الغرفة
250 جرام سكر الكاستر
100 جرام جلوكوز
260 جرام زبدة الفول السوداني بحبات كبيرة
2 حبة بيض
1/2 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا
222 جرام طحين متعدد الاستعمالات
2 جرام باكينج باودر
1 جرام باكينج صودا
9 جرام ملح خشن
1 كوب فستق الفول السوداني بالكراميل، مكسرة


صورة توضيحية

طريقة التحضير
1- تخلط الزبدة مع السكر والجلوكوز والكريمة معاً، مع كشط الخليط لأسفل القدر.
2- تضاف زبدة الفول السوداني وتخفق لـ 1 دقيقة، يصب البيض والفانيليا وتخفق المكونات لمدة 30 ثانية على سرعة خفيفة، ثم تقشط المواد للأسفل عن الجوانب وتخفق بسرعة متوسطة إلى عالية لمدة 3 دقائق أخرى، أو حتى تتضاعف بالحجم.
3- على سرعة خفيفة يصب الطحين والباكينج باودر والباكينج صودا والملح، ثم تخلط المكونات حتى تتماسك العجينة معاً.
4- يصب فتات حلوى بريتل الفول السوداني ويحرك حتى يندمج. تصب في صينية محضّرة مبطنة بورق الزبدة وتوضع في البراد لمدة 30 دقيقة قبل أن تخبز.
5- تخبز على حرارة 170 درجة مئوية لمدة 17 دقيقة.

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