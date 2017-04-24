كوكيز بزبدة الفول السوداني..صحة وعافية

المكونات

170 جرام زبدة، بحرارة الغرفة

250 جرام سكر الكاستر

100 جرام جلوكوز

260 جرام زبدة الفول السوداني بحبات كبيرة

2 حبة بيض

1/2 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

222 جرام طحين متعدد الاستعمالات

2 جرام باكينج باودر

1 جرام باكينج صودا

9 جرام ملح خشن

1 كوب فستق الفول السوداني بالكراميل، مكسرة





صورة توضيحية



طريقة التحضير

1- تخلط الزبدة مع السكر والجلوكوز والكريمة معاً، مع كشط الخليط لأسفل القدر.

2- تضاف زبدة الفول السوداني وتخفق لـ 1 دقيقة، يصب البيض والفانيليا وتخفق المكونات لمدة 30 ثانية على سرعة خفيفة، ثم تقشط المواد للأسفل عن الجوانب وتخفق بسرعة متوسطة إلى عالية لمدة 3 دقائق أخرى، أو حتى تتضاعف بالحجم.

3- على سرعة خفيفة يصب الطحين والباكينج باودر والباكينج صودا والملح، ثم تخلط المكونات حتى تتماسك العجينة معاً.

4- يصب فتات حلوى بريتل الفول السوداني ويحرك حتى يندمج. تصب في صينية محضّرة مبطنة بورق الزبدة وتوضع في البراد لمدة 30 دقيقة قبل أن تخبز.

5- تخبز على حرارة 170 درجة مئوية لمدة 17 دقيقة.