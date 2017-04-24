Like

ب.أحمد عيد: اسرائيل قدرتني بينما دبورية اختلفت على تكريمي وأنا لست خائنا وعميلا

البروفيسور أحمد عيد:

انا لست خائنا لشعبي العربي ولست عميلا لاسرائيل انا عربي وتربيتي عربية

إضاءة شعلة الاستقلال لا تعني انني موافق على سياسات اسرائيل

لن اتراجع عن قراري ولا يوجد سبب يجعلني اتراجع عن قراري



لقد اختارتني لجنة اختيار الشخصيات وانا لم اتردد في الموافقة على إيقاد الشعلة لأنني لم أتعامل مع الموضوع من منظور سياسي

ان يصفني البعض بكلمات "الخائن" "وبايع العرب" اعتبره رد فعل عاطفي يفتقد للتفكير

ارادوا في بلدتي دبورية تكريمي واتصلوا معي واخبروني بذلك وحتى يومنا ما زلت انتظر هذا التكريم. اتدري لماذا ؟ لأنهم اختلفوا مع بعضهم على تكريمي

هذه الدولة منحتني الكثير وها هي تكرمني على مسيرتي وتمنحني هذا التقدير

أنا لن اتغير وسأبقى البروفيسور احمد عيد العربي. على كل من انتقدني وهاجمني ان ينظر الى نفسه ويسأل ما الذي قدمه لابناء شعبه ومجتمعه اولا وقبل ان يقوم بمهاجمتي

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-04-24 15:40:27 A نشر: 2017-04-24 15:40:27 A