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أخبار محاكم وجنائيات الرامة: اعتقال 3 مشتبهين على خلفية حرق سيارة مواطن

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الرامة والمنطقة الرامة: اعتقال مشتبهين على خلفية حرق سيارة
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الرامة: اعتقال 3 مشتبهين على خلفية حرق سيارة مواطن

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

من المقرر طلب تمديد فترة اعتقال 3 المشتبهين نهار اليوم الاثنين عبر محكمة الصلح في عكا على ذمة التحقيقات الجارية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-24 13:58:38 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال 3 مشتبهين (15 و17و 20 عاما) من سكان بلدة الرامة باضرام النيران وحرق سيارة مواطن (36 عاما) من السكان هناك وذلك خلال ساعات الليلة الماضية بينما كانت مركونة في الجوار من منزله في البلدة هناك حيث من المقرر طلب تمديد فترة اعتقال 3 المشتبهين نهار اليوم الاثنين عبر محكمة الصلح في عكا على ذمة التحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات والتي تعود خلفيتها وعلى ما يبدو الى همجية وعنفوان لا اكثر"، وفقا للبيان.


السيارة التي احترقت- تصوير: الشرطة

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