اعتقال مشتبهين من حورة بعمليات اقتحام وسرقة في المركز

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

القت الشرطة القبض قبل نحو يومين على 3 المشتبهين باقتحام ورشة عمل وبناء في رمات غان وسرقة اغراض التي تم لاحقا ضبطها بسيارتهم في الجوار

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال 3 مشتبهين من حورة في النقب (18.19.24 عاما) بالضلوع في اقتحامات وسرقة اغراض من ورشات بناء وغيرها مختلفة في منطقة تل أبيب ورمات غان بحيث تم مؤخرا تمديد فترة اعتقال المشتبهين عدة ايام وتحديدا حتى 26.04 الجاري على ذمة التحقيقات الجارية. هذا وكانت الشرطة قد القت القبض قبل نحو يومين على 3 المشتبهين باقتحام ورشة عمل وبناء في رمات غان وسرقة اغراض التي تم لاحقا ضبطها بسيارتهم في الجوار والتحقيقات جارية وسط ترجيح الشرطة ضلوعهم في وقائع اخرى مشابهة حصلت مؤخرا في المنطقة هناك"، وفقا للبيان.

صور من المكان- تصوير: الشرطة