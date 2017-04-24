غدا ولأول مرة: 3320 صاحب حق اقتراع يصوتون لانتخاب رئيس لمجلس القسوم

الداخلية:

تم تسجيل 3320 صاحب حق اقتراع سيتوزعون على 10 صناديق في حين أن أصحاب الاحتياجات الخاصة يصوتون في صندوق رقم 3

وصل الى موقع العرب بيان من وزارة الداخلية، جاء فيه: "بحسب بند 24 أ في قانون الانتخابات للسلطات المحلية 1975، وبعد أن حدد وزير الداخلية الصلاحيات بحسب القانون، سيتم يوم غد 25.4.17 اجراء انتخابات خاصة ولاول مرة في المجلس الاقليمي القسوم بين المتنافسين: نايف أبو حماد، ابراهيم أبو كف، جابر أبو كف وسلامة الأطرش، حيث تم تسجيل 3320 صاحب حق اقتراع سيتوزعون على 10 صناديق في حين أن أصحاب الاحتياجات الخاصة يصوتون في صندوق رقم 3"، وفقا للبيان.