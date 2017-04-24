اغلاق
اغلاق
أخبار محليات غدا ولأول مرة: 3320 صاحب حق اقتراع يصوتون لانتخاب رئيس لمجلس القسوم

أخبار

[X]
النقب غدا ولأول مرة: انتخاب رئيس لمجلس القسوم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

غدا ولأول مرة: 3320 صاحب حق اقتراع يصوتون لانتخاب رئيس لمجلس القسوم

الداخلية:

تم تسجيل 3320 صاحب حق اقتراع سيتوزعون على 10 صناديق في حين أن أصحاب الاحتياجات الخاصة يصوتون في صندوق رقم 3

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-24 13:58:38 A A

وصل الى موقع العرب بيان من وزارة الداخلية، جاء فيه: "بحسب بند 24 أ في قانون الانتخابات للسلطات المحلية 1975، وبعد أن حدد وزير الداخلية الصلاحيات بحسب القانون، سيتم يوم غد 25.4.17 اجراء انتخابات خاصة ولاول مرة في المجلس الاقليمي القسوم بين المتنافسين: نايف أبو حماد، ابراهيم أبو كف، جابر أبو كف وسلامة الأطرش، حيث تم تسجيل 3320 صاحب حق اقتراع سيتوزعون على 10 صناديق في حين أن أصحاب الاحتياجات الخاصة يصوتون في صندوق رقم 3"، وفقا للبيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مسلسل الحب الأعمى الحلقة 28 الثامنة والعشرون مدبلجة | [563 قراءة]
2 الشرطة: مشتبه فلسطيني يطعن 4 إسرائيليين في تل أبيب | [293 قراءة]
3 الحلقة 24 من مسلسل أمي مترجمة | [284 قراءة]
4 برشلونة يحسم الكلاسيكو المثير بفوز صعب على ريال مدريد | [246 قراءة]
5 موفق قدح: لن اتمكن من العيش في بلدة كفرمندا اكثر! | [230 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 قضايا البناء غير المرخص/ المحامي قيس ناصر | [0 مشاركة]
3 إقرار وفاة سيدة (46 عامًا) من الجديدة المكر | [0 مشاركة]
4 ألمانيا: مكافآت لشراء السيارات الكهربائية | [0 مشاركة]
5 سبايكر C8 بريلياتور سبايدر | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب