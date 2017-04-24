بعض هواتف جوجل بكسل تعاني من خاصية النسخ الإحتياطي

الخبر السار هو أن شركة جوجل على دراية بهذه المشكلة، وهي تقوم حاليا بالتواصل مع المستخدمين المتضررين للحصول على المزيد من المعلومات

يكون من الأفضل الإحتفاظ بنسخة إحتياطية من محتويات هاتفك الذكي كلما كان ذلك ممكنا. هذا لأنك لا تعرف أبدا ما يمكن أن يحدث حيث يمكن أن يتعرض هاتفك للسرقة، أو للتلف، أو ربما قد تفقده ببساطة أو يتعرض لخلل على مستوى النظام مما قد يؤدي إلى محو كافة محتويات الجهاز. على الأقل، إذا إحتفظت بنسخة إحتياطية من محتويات هاتفك، فلن تفقد الكثير من البيانات الخاصة بك.



صورة توضيحية

للآسف، يبدو أن هناك بعض ملاك هواتف Google Pixel الذين يشتكون من كون هواتفهم الذكية تواجه بعض المشاكل أثناء النسخ الإحتياطي للبيانات. ووفقا لموقع Android Police، فقد تم إكتشاف هذه المشكلة منذ أن تم إصدار هواتف Google Pixel في السوق، ولكن يبدو أن هذه المشكلة لا تزال قائمة حتى الآن.

والخبر السار هو أن شركة جوجل على دراية بهذه المشكلة، وهي تقوم حاليا بالتواصل مع المستخدمين المتضررين للحصول على المزيد من المعلومات. نحن لسنا متأكدين متى سيتم إصدار التحديث الذي سيصلح هذه المشكلة، ولكن في هذه الأثناء إذا كنت تواجه مشاكل مماثلة أثناء محاولة النسخ الإحتياطي على الهاتف Google Pixel الخاص بك، فسوف يتوجب عليك العثور على طريقة بديلة لعمل نسخة إحتياطية من محتويات هاتفك الذكي، على الأقل في الوقت الراهن.