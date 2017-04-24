مايكروسوفت تطلق خاصية تسجيل الدخول بدون كلمة مرور

تعمل وظيفة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور حالياً في إصدار تطبيق أداة المصادقة مايكروسوفت "Authenticator" المخصص للأجهزة الجوالة

أعلنت شركة مايكروسوفت ، أنه يمكن للمستخدم تسجيل الدخول في خدمات الويب الخاصة بها دون الحاجة إلى إدخال كلمات المرور، حيث تكفي نقرة بالإصبع على شاشة الهاتف الذكي.



صورة توضيحية

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها تعتمد على تطبيق أداة المصادقة مايكروسوفت "Authenticator"، والذي يتم فيه تخزين حساب مايكروسوفت، ويتم تحديد تسجيل الدخول عن طريق الهاتف.

وإذا قام المستخدم بتسجيل الدخول في خدمة البريد الإلكتروني "Outlook.com" بواسطة إسم المستخدم، فإنه يتم إرسال رسالة إلى الهاتف الذكي، وبعد ذلك يقوم المستخدم بتأكيد محاولة تسجيل الدخول ويتم الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به دون إدخال كلمة مرور، وأكدت الشركة الأمريكية على استمرار إمكانية تسجيل الدخول بواسطة كلمة المرور.

وتعمل وظيفة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور حالياً في إصدار تطبيق أداة المصادقة مايكروسوفت "Authenticator" المخصص للأجهزة الجوالة المزودة بنظام تشغيل غوغل أندرويد وأبل "آي أو إس"، وأوضحت الشركة أنه لم يتم دعم الأجهزة الجوالة المزودة بنظام ويندوز فون في البداية بسبب الانتشار المحدود لنظام تشغيل مايكروسوفت.

وتجدر الإشارة إلى أن وظيفة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور ليست من الوظائف الجديدة تماماً، حيث تعتمد شركة ياهو على وظيفة مماثلة.