زوجة مرشح الرئاسة الفرنسية ماكرون: كانت معلمته في سن الـ15 ولها 7 أحفاد وابنها يكبره بعامين
أبدت دول ومنظمات وساسة أوروبيون ترحيبًا بتصدر ماكرون النتائج الأولية للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية
المراهق ماكرون، وبالكاد كان عمره 15 سنة، عشق معلمته من أول نظرة، ووقع بحبها ولهاناً وبريجيت ترونيو انجذبت أيضاً إلى تلميذها المراهق وبادلته الولع بمثله وأكثر
إيمانويل وبريجيت ارتبطا رسمياً بعد 3 أعوام: هو بعمر 18 وهي 43 سنة، وفقًا للاعلام الفرنسي.
ماكرون وبريجيت بقيا معاً بعد تخرجه، ثم فاجأت هي الجميع وطلقت زوجها ووالد أبنائها الثلاثة وتزوجا بعد 20 شهراً من طلاقها واتفقا أن لا يسعيا إلى إنجاب أبناء
تطرقت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية عن زوجة مرشح الرئاسة الفرنسية الشاب إيمانويل ماكرون، التي تكبره بنحو 25 عامًا، وارتبطت به رسميًا بعد علاقة غرامية ملتهبة وغريبة. وفي التفاصيل التي نقلتها الصحف الفرنسية فإنّ المراهق ماكرون، وبالكاد عمره 15 سنة، عشق معلمته من أول نظرة، ووقع بحبها ولهاناً، هكذا بلا مقدمات، وبمعرفة من ابنتها الثانية، وكانت زميلته في الصف.
مرشح الرئاسة الفرنسية الشاب إيمانويل ماكرون وزوجته
زوجة ماكرون، Brigitte Trogneux، كانت معلمة في مدرسة ثانوية بمدينة ولد ماكرون فيها، وهي أيضاً أبصرت فيها النور، وهي Amiens البعيدة في منطقة يكاردي بأقصى الشمال الفرنسي 120 كيلومتراً عن باريس، حيث بدأت قصة الحب بينهما، مع أن عمرها كان 40 تقريباً ذلك الوقت، ومتزوجة وأم لأولاد، أحدهم أكبر منه بعامين، إلا أن بريجيت ترونيو انجذبت أيضاً إلى تلميذها المراهق وبادلته الولع بمثله وأكثر، إلى درجة أصبحا مرتبطين رسمياً بعد 3 أعوام: هو بعمر 18 وهي 43 سنة، وفقًا للاعلام الفرنسي.
وبحسب ما ورد في كتاب Emmanuel Macron: A Perfect Young Man الخاص بسيرة الشاب المحتمل فوزه بالرئاسة الفرنسية، فإنّ تلك العلاقة لم ترق لعائلته، فحاول والداه في البداية إبعاده عن معلمة الأدب الفرنسي، لشعورهما "أن هذه العلاقة غير طبيعية وملائمة"، لكن المحاولات معه لم تفلح، فاستخدما الحيلة لفك الارتباط بين الاثنين "وأرسلاه إلى باريس لإنهاء السنة الأخيرة من دراسته" وفقاً للكتاب أيضاً. إلا أن ماكرون وبريجيت "المعتادة على ارتداء الأحدث في عالم الموضة" بقيا معاً بعد تخرجه، ثم فاجأت هي الجميع وطلقت زوجها ووالد أبنائها الثلاثة: المهندس سباستيان، البالغ 41 سنة، وطبيبة الأمراض القلبية لورانس (40)، إضافة لمن عمرها 33 عاماً، وهي المحامية تفاني الأم لابنين، والمشرفة على الحملة الانتخابية لماكرون الذي اتفق ووالدتها حين الزواج بها بعد 20 شهراً من طلاقها، أن لا يسعيا إلى إنجاب أبناء، فاكتفت بأبنائها من الزوج الأول، وهو أصبح جداً لمن ليسوا أحفاده، وفقًا للتقارير الفرنسية.
ترحيب أوروبي بماكرون
وبعيدًا عن التفاصيل الشخصية عن حياة ماكرون، وبالعودة إلى السياسة، فقد أبدت دول ومنظمات وساسة أوروبيون ترحيبًا بتصدر ماكرون النتائج الأولية للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية، واعتبروا أن ذلك يعد انتصارا لأوروبا، في حين رحب ساسة يمينيون بالنتيجة التي حققتها مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان.
وتصدر ماكرون الدورة الأولى من الانتخابات الأحد بعد حصوله على ما بين 23 و24% من الأصوات، في وقت حصلت لوبن على ما بين 21.6 و23%. وتجري الدورة الثانية يوم السابع من مايو/أيار المقبل.