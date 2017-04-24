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زوجة مرشح الرئاسة الفرنسية ماكرون: كانت معلمته في سن الـ15 ولها 7 أحفاد وابنها يكبره بعامين

أبدت دول ومنظمات وساسة أوروبيون ترحيبًا بتصدر ماكرون النتائج الأولية للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية

المراهق ماكرون، وبالكاد كان عمره 15 سنة، عشق معلمته من أول نظرة، ووقع بحبها ولهاناً وبريجيت ترونيو انجذبت أيضاً إلى تلميذها المراهق وبادلته الولع بمثله وأكثر

إيمانويل وبريجيت ارتبطا رسمياً بعد 3 أعوام: هو بعمر 18 وهي 43 سنة، وفقًا للاعلام الفرنسي.

ماكرون وبريجيت بقيا معاً بعد تخرجه، ثم فاجأت هي الجميع وطلقت زوجها ووالد أبنائها الثلاثة وتزوجا بعد 20 شهراً من طلاقها واتفقا أن لا يسعيا إلى إنجاب أبناء

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)

نشر: 2017-04-24 14:48:45 A نشر: 2017-04-24 14:48:45 A