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اسواق العرب اقتصاد واستهلاك كافيه عليت تعرض المكعّب – علبة تخزين مصمّمة فيها 50 كـﭙسولة قهوة

اسواق العرب

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كافيه عليت تعرض المكعّب علبة فيها 50 كـﭙسولة قهوة
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كافيه عليت تعرض المكعّب – علبة تخزين مصمّمة فيها 50 كـﭙسولة قهوة

"المكعّب" الكلاسيكي متوفّر في موقع الشركة وفي الدكاكين وشبكات التسويق المختارة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-24 12:23:02 A A

عالم القهوة والتصميم يلتقيان في منتج جديد من كـﭙسولات قهوة عليت، حيث تعرض الماركة "مكعّبات" مصمّمة، شفّافة يمكن إستعمالها مرارًا وبشكل دائم كقطعة تزيين وتخزين بجانب ماكنة الإسبرسو في المطبخ، بالإضافة إلى ذلك، فإن "المكعّبات" تحتوي على 50 كـﭙسولة قهوة بتشكيلة طعمات.



"المكعّبات" الثلاثة المعروضة:
• المكعب الكلاسيكي – يحتوي على الخلطة الأكثر شعبية من قِبَل المستهلكين.
• المكعّب المركّز – يحتوي على خلطات القهوة المركّزة.
• مكعّب single origin – يحتوي على خلطات بدفعات خاصة تصل من البرازيل، الهندوراس وﭼواتمالا.

"المكعّب" الكلاسيكي متوفّر في موقع الشركة وفي الدكاكين وشبكات التسويق المختارة.
المكعّب المركّز وsingle origin متوفّران حصريًا وبأسعار جذّابة فقط في موقع الشركة: http://elite-coffee.co.il

ع.ع.

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