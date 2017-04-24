تقارير: بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع سانشيز ووالكر

يسعى بايرن ميونخ للتعاقد مع سانشيز مقابل مبلغ يتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون يورو فقط، وذلك كون اللاعب سينتهي عقده بعد عام واحد

ذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية أن بايرن ميونخ إستقر على اللاعبين الذي يرغب في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق.



أليكسيس سانشيز وكايل والكر

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن البايرن يستهدف ضم لاعبين من البريميرليج، الأول هو أليكسيس سانشيز مهاجم آرسنال، أما الثاني فهو كايل والكر مدافع توتنهام.

ويسعى بايرن ميونخ للتعاقد مع سانشيز مقابل مبلغ يتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون يورو فقط، وذلك كون اللاعب سينتهي عقده بعد عام واحد.

كذلك وقع إختيار المدرب كارلو أنشيلوتي على كايل والكر لتعويض قائد الفريق فيليب لام الذي قرر إعتزال كرة القدم مع نهاية الموسم.