حملة مداهمة واعتقالات لمشتبهين في النبي صالح

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

حملة المداهمة والاعتقالات الدقيقة تمت من بعد أن كانت قد توصلت الشرطة الى بينات وقرائن مدينة ضد المشتبهين وبما شمل فيما شمل ما كان قد تم تصويره وتوثيقه

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "خلال ساعات الليلة الماضية في النبي صالح في منطقة رام الله بنيامين قامت قوات معززة من شرطة حرس الحدود بعملية مداهمة مكثفة تخللها اعتقال 6 فلسطينيين وبما تضمن 2 قاصرين 4 بالغين المشتبهين بالضلوع في اعمال اخلال بالنظام عنيفة ضد قوات الامن حصلت خلال الفترة الاخيرة بالمنطقة هناك وبما تضمن مهاجمة سيارة جيب تابعة لحرس الحدود كانت قد تعطلت في محطة الوقود مدخل البلدة هناك بداية شهر مارس 03.2017 الفائت مع رشقها بالحجارة حتى قيام احد مستقليها من افراد شرطة حرس الحدود بابعاد المخلين المهاجمين مستخدما وسائل لتفريق الشغب مع اعتقال مشتبه واحد انذاك بالضلوع في الحاصل"، وفقا للبيان.



صور من المكان- تصوير: الشرطة



وأضافت السمري: "هذا ووجهت القوات خلال تنفيذها حملة الاعتقالات الليلة الماضية في رشق حجارة وزجاجات طلاء ودهان من قبل عشرات الفلسطينيين المحليين دون تسجيل اصابات بشرية بحيث تم تحويل المشتبهين للتحقيقات الجارية بمقر قوات الامن. أضف وللعلم حملة المداهمة والاعتقالات الدقيقة تمت من بعد أن كانت قد توصلت الشرطة الى بينات وقرائن مدينة ضد المشتبهين وبما شمل فيما شمل ما كان قد تم تصويره وتوثيقه من وقائع جنبا الى معلومات استخباراتية وغيرها ذات الصلة كل مشتبه بناء على ما نسب اليه من قسط في هذه الوقائع"، وفقا للبيان.

