وكيل جريزمان: عدة أندية مهتمة بالتعاقد معه وريال مدريد أبرزها

رغم تأكيد جريزمان رغبته في البقاء مع أتلتيكو مدريد في عدة مناسبات، إلا أن وكيله لم يستبعد رحيله

أثار إريك أولاتس وكيل أعمال الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الجدل حول مستقبله، حيث أكد على وجود عدة أندية مهتمة بالتعاقد مع موكله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.



أنطوان جريزمان

ورغم تأكيد جريزمان رغبته في البقاء مع أتلتيكو مدريد في عدة مناسبات، إلا أن وكيله لم يستبعد رحيله، مؤكداً على أنه يدرس جميع الخيارات المتاحة.

وقال أولاتس في تصريحات أبرزتها الصحف الفرنسية: "نحن نفكر الآن في العرض الأكثر ملائمة لنا، ريال مدريد وباقي الفرق جزء من تفكيرنا".

وتابع: "هناك مانشستر يونايتد الذي تحدثت إدارته عن مشروعهم الجديد، هم أول من تواصل معنا والأكثر جدية، نحن الآن في مرحلة الحصول على معلومات من الأندية المهتمة فعلاً بضم جريزمان".

وأنهى أولاتس حديثه: "في إنجلترا هناك مانشستر يونايتد، تشيلسي ومانشستر سيتي، في إسبانيا هناك ريال مدريد وبرشلونة".