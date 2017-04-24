يارا تحتفل بفوز برشلونة.. لكن ماذا ازعجها؟

يارا:

متل ما انتوا كنتوا وبعدكم بتمزحوا معي وكانت روحي رياضية معليه منمزح شوي ييييييي خسارة بس فيه ناس عملتلها بلوك

إحتفلت الفنانة اللبنانية يارا بفوز فريقها المفضل برشلونة في كلاسيكو الارض في الدوري الاسباني، حيث تواجدت يارا على ملعب سانتياجو برنابيو ونشرت فيديو لها من داخل الملعب وبعض الصور، كما تفاعلت بشدة مع كل هدف لبرشلونة، وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي العديد من التعليقات التفاعلية مع احداث المباراة.





لكن على مايبدو أن بعض الناشطين الذين يشجعوا ريال مدريد أغضبوا يارا، وهذا ما عبرت عنه حيث كتبت: "متل ما انتوا كنتوا وبعدكم بتمزحوا معي وكانت روحي رياضية معليه منمزح شوي ييييييي خسارة بس فيه ناس عملتلها بلوك".