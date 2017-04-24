اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي يارا تحتفل بفوز برشلونة.. لكن ماذا ازعجها؟

فنانين

[X]
يارا تحتفل بفوز برشلونة.. لكن ماذا ازعجها؟
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

يارا تحتفل بفوز برشلونة.. لكن ماذا ازعجها؟

يارا:

متل ما انتوا كنتوا وبعدكم بتمزحوا معي وكانت روحي رياضية معليه منمزح شوي ييييييي خسارة بس فيه ناس عملتلها بلوك

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-24 12:15:51 A A

إحتفلت الفنانة اللبنانية يارا بفوز فريقها المفضل برشلونة في كلاسيكو الارض في الدوري الاسباني، حيث تواجدت يارا على ملعب سانتياجو برنابيو ونشرت فيديو لها من داخل الملعب وبعض الصور، كما تفاعلت بشدة مع كل هدف لبرشلونة، وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي العديد من التعليقات التفاعلية مع احداث المباراة.



لكن على مايبدو أن بعض الناشطين الذين يشجعوا ريال مدريد أغضبوا يارا، وهذا ما عبرت عنه حيث كتبت: "متل ما انتوا كنتوا وبعدكم بتمزحوا معي وكانت روحي رياضية معليه منمزح شوي ييييييي خسارة بس فيه ناس عملتلها بلوك".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مسلسل الحب الأعمى الحلقة 28 الثامنة والعشرون مدبلجة | [515 قراءة]
2 الشرطة: مشتبه فلسطيني يطعن 4 إسرائيليين في تل أبيب | [276 قراءة]
3 برشلونة يحسم الكلاسيكو المثير بفوز صعب على ريال مدريد | [218 قراءة]
4 موفق قدح: لن اتمكن من العيش في بلدة كفرمندا اكثر! | [215 قراءة]
5 الحلقة 24 من مسلسل أمي مترجمة | [210 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 الشمال: إصابة شاب جراء إنفجار صهريج غاز | [0 مشاركة]
3 شابة: صديقتي تتصرف بشكل غريب | [0 مشاركة]
4 شابة: هل أحبه ام أحب صديقه؟! | [0 مشاركة]
5 رجل أعزب (42 عامًا): أشعر بالوحدة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب