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أخبار محاكم وجنائيات القدس: اعتقال عربي (28 عاما) بشبهة طعن صديقته اليهودية

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القدس والقضاء القدس: اعتقال عربي بشبهة طعن صديقته اليهودية
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القدس: اعتقال عربي (28 عاما) بشبهة طعن صديقته اليهودية

لوبا السمري:

الحديث يدور عن شابة يهودية بحيث توصلت الشرطة الى اعتقال المشتبه على ما يبدو صديقها شريك حياتها وهو عربي مقدسي من سكان شمال المدينة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-24 10:50:42 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "صباح اليوم الاثنين في القدس في مركز المدينة اقدم مشتبه على طعن سيدة اسرائيلية مصيبا اياها بجروح متوسطة أحيلت على أثرها لتلقي العلاج في المستشفى وهرب وسط هرع قوات من الشرطة الى المكان واستنفار القوات، هذا ولاحقا وحسب التحقيقات والتحريات الاولية تبين أن الخلفية تعود وعلى ما يبدو الى خلاف ما بين زوجين واعمال البحث عن المشتبه الهارب جارية"، وفقا للبيان.
 

وأضافت السمري: "لاحقا تبين أن الحديث يدور عن شابة يهودية بحيث توصلت الشرطة الى اعتقال المشتبه على ما يبدو صديقها شريك حياتها وهو عربي مقدسي من سكان شمال المدينة (28 عاما) الذي تم تحويله للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقا للبيان.

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