بعد الفوز على الريال في كلاسيكو الأرض.. ميسي يصل الى الهدف 500 مع برشلونة في جميع المسابقات

أفضل لاعب في خمس مناسبات سابقة تمكن من تسجيل هدفينين أمام ريال مدريد وقاد برشلونة للفوز 3-2 في مباراة مثيرة ليصل بذلك إلى هدفه رقم 500 مع برشلونة

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لتحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو لحساب الجولة رقم 33 من منافسات الدوري الإسباني.



ميسي يصل إلى الهدف رقم 500 مع برشلونة

أفضل لاعب في خمس مناسبات سابقة تمكن من تسجيل هدفين الأول جاء في الدقيقة 33 من عمل جماعي رائع للاعبي البارسا لتصل الكرة إليه ويراوغ لوكا مودريش وداني كارفخال، في حين جاء الثاني في اللحظة الأخيرة من زمن المباراة بعدما تلقى كرة عرضية من جوردي ألبا ويسدد الكرة بشكل قوي في شباك كيلور نافاس.

ليصل ميسي إلى الهدف رقم 500 في مسيرته مع قلعة البلوجرانا حيث سجل 343 هدف في الدوري الإسباني، 94 في دوري أبطال أوروبا، 43 هدف في بطولة كأس ملك إسبانيا، 12 هدف في السوبر الإسباني ، 5 أهداف في كأس العالم لللأندية، في حين سجل 3 أهداف في السوبر الأوروبي.